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Процесс перехода приходов в ПЦУ остановился из-за выборов и Филарета - эксперт

Киев  •  УНН

 • 19442 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Процесс перехода приходов из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины остановился из-за смены власти в Украине и угрозы "российского реванша", а также из-за кризиса внутри ПЦУ, который возник на фоне заявлений патриарха Филарета. Такое мнение высказал религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой в комментарии корреспонденту УНН.

"Процесс приостановился из-за, во многом, той политической турбулентности, которую мы сейчас проходим, - это избрание нового Президента, это роспуск парламента. И общины сейчас будут смотреть, как дальше будет развиваться ситуация, не грозит ли нам реванш пророссийских сил, и если грозит, то они не будут дальше двигаться, так как велика вероятность того, что все будет отыграно назад. К тому причастен и кризис внутри ПЦУ", - отметил эксперт.

По его словам, многие прихожане настроены против не столько автокефалии, сколько против личности Филарета, что объясняется длительной российской пропагандой, а также авторитарным стилем управления Церковью со стороны самого патриарха УПЦ КП, поэтому им не нравятся его претензии в отношении новосозданной ПЦУ.

Кроме того, открытым остается вопрос признания ПЦУ, поскольку, кроме Константинополя, ни одна церковь еще не признала украинскую автокефалию, в частности о своем непризнании заявила Сербская православная церковь.

При этом он добавил, что стимулировать переход приходов будут позитивные новости вокруг ПЦУ. В таком случае, по оценке религиоведа, переходить будут сразу до десятка приходов.

Напомним, Горевой ранее заявил, что в случае, если раскол в Православной церкви Украины все-таки состоится, патриарха Филарета поддержат только единичные приходы.

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