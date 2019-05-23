Процес переходу парафій до ПЦУ зупинився через вибори та Філарета - експерт

"Процес призупинився через, великою мірою, ту політичну турбулентність, яку ми зараз проходимо, - це обрання нового Президента, це розпуск парламенту. І громади зараз будуть дивитись, як далі буде розвиватись ситуація, чи не загрожує нам реванш проросійських сил, і якщо загрожує, то вони не будуть далі рухатись, тому що велика імовірність того, що все буде відіграно назад. До того доклалась і криза всередині ПЦУ", - зазначив експерт.

За його словами, багато парафіян налаштовані проти не стільки автокефалії, скільки проти особистості Філарета, що пояснюється тривалою російською пропагандою, а також авторитарним стилем управління Церквою з боку самого патріарха УПЦ КП, тому їм не подобається його претензії на новостворену ПЦУ.

Окрім того, відкритим залишається питання визнання ПЦУ, оскільки, крім Константинополя, жодна церква ще не визнала українську автокефалію, зокрема про своє невизнання заявила Сербська православна церква.

При цьому він додав, що стимулювати перехід парафій будуть позитивні новини навколо ПЦУ. У такому разі, за оцінкою релігієзнавця, переходити будуть одразу до десятка парафій.

Нагадаємо, Горєвой раніше заявив, що у разі, якщо розкол у Православній церкві України все-таки відбудеться, патріарха Філарета підтримають лише поодинокі парафії.