Процедуру отбора лабораторных образцов ввозимой в Украину продукции, усложнили - Госпродпотребслужба
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Приказом Госпродпотребслужбы от 8 ноября 2016 года № 408 решены некоторые вопросы обеспечения учета грузов с объектами санитарных мер, при ввозе (пересылке) которых на таможенную территорию Украины осуществляется отбор образцов для лабораторных исследований, передает УНН.
Приказ предусматривает обязательное указание основания для отбора образцов для проведения лабораторных исследований в Ведомостях о причинах отбора образцов, которые теперь должны прилагаться к Акту отбора образцов объектов санитарных мероприятий.
Документ разработан с участием операторов рынка пищевых продуктов, которые заявляли о проблеме необоснованного отбора образцов продукции для лабораторных исследований при импорте.
Приказ также обязывает начальников региональных служб госветсанконтроля и надзора на границе и транспорте взять под особый контроль выполнение подчиненными структурными подразделениями норм закона в части определения оснований для обязательного проведения лабораторного исследования, а также предоставления детализированной информации о причинах отбора образцов объектов санитарных мероприятий на письменные запросы субъектам хозяйствования не позднее, чем в течение 8 рабочих часов.
Напомним, как сообщал УНН, по мнению нардепов, упрощать жизнь производителям детского питания можно будет только после того, как заработают стандарты HACCP.