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Процедуру відбору лабораторних зразків продукції, що ввозиться в Україну, ускладнили - Держпродспоживслужба

Процедуру відбору лабораторних зразків продукції, що ввозиться в Україну, ускладнили - Держпродспоживслужба

Київ • УНН

 • 8285 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Наказом Держпродспоживслужби від 8 листопада 2016 року № 408 вирішені деякі питання забезпечення обліку вантажів з об'єктами санітарних заходів, при ввезенні (пересиланні) яких на митну територію України здійснюється відбір зразків для лабораторних досліджень, передає УНН.

Наказ передбачає обов'язкове зазначення підстави для відбору зразків для проведення лабораторних досліджень у Відомостях про причини відбору зразків, які тепер повинні додаватися до Акту відбору зразків об'єктів санітарних заходів.

Документ розроблений за участю операторів ринку харчових продуктів, які заявляли про проблему необгрунтованого відбору зразків продукції для лабораторних досліджень при імпорті.

Наказ також зобов'язує начальників регіональних служб держветсанконтролю та нагляду на кордоні та транспорті взяти під особливий контроль виконання підпорядкованими структурними підрозділами норм закону в частині визначення підстав для обов'язкового проведення лабораторного дослідження, а також надання деталізованої інформації щодо причин відбору зразків об'єктів санітарних заходів на письмові запити суб'єктам господарювання не пізніше, ніж протягом 8 робочих годин.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на думку нардепів, спрощувати життя виробникам дитячого харчування можна буде лише після того, як запрацюють стандарти HACCP.

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