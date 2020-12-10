Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался во время испытаний
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Прототип космического корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс, взорвался в среду во время испытаний в штате Техас. Трансляция велась на сайте американской компании SpaceX, передает УНН.
Starship стартовал с полигона в районе Бока-Чика (штат Техас) в 17:45 по времени восточного побережья США (0:45 четверга по времени Киева). Через пять минут корабль SN8 с носовой частью и стабилизаторами достиг заданной высоты и начал плавный спуск. При касании асфальтированной площадки, расположенной рядом со стартовым столом, прототип взорвался.
Во время трансляции было видно, что Starship опустился на площадку не ровно вертикально. На странице SpaceX в Twitter отмечается, что ракетный двигатель Raptor, установленный на прототипе, аварийно прекратил работу.
Глава SpaceX Илон Маск в Twitter высоко оценил результат испытаний. “Успешный взлет, переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками до точки приземления”, — написал он.
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В начале сентября SpaceX провела очередные летные испытания прототипа корабля Starship на полигоне в районе Бока-Чика. Корабль модификации SN6 поднялся на высоту 45,7 м и сделал плавную посадку на асфальтированную площадку, расположенную рядом со стартовой площадкой. В мае очередной прототип корабля Starship взорвался во время испытаний на полигоне в районе Бока-Чика. Похожими взрывами заканчивались тесты корабля в апреле, в феврале этого года, а также в ноябре прошлого года. В начале августа прототип космического корабля совершил первый успешный полет, поднявшись на высоту 150 м.
В среду компания впервые намеревалась запустить корабль на высоту 12,1 км. Не уточняется, достиг ли SN8 этой высоты.
Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Маск 31 августа сообщил, что первый испытательный полет корабля на околоземной орбите, вероятно, пройдет в 2021 году. При этом он не исключил, что первые полеты Starship “могут не выйти” в связи с тем, что компания “работает на неизведанной территории”. “Никто никогда не делал орбитальную ракету вполне многоразового использования”, — добавил он.
Напомним, 6 декабря SpaceX осуществила запуск корабля Dragon с грузом для МКС.