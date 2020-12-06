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SpaceX здійснила запуск корабля Dragon з вантажем для МКС

SpaceX здійснила запуск корабля Dragon з вантажем для МКС

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Американська компанія SpaceX здійснила в неділю запуск корабля Dragon з вантажем для Міжнародної космічної станції (МКС). Трансляція запуску велась на сайті Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США (NASA), передає УНН.

Ракета-носій Falcon 9 стартувала о 11:17 за часом Східного узбережжя США (18:17 за київським часом) з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида). SpaceX вже в 21-й раз доставляє вантаж на МКС. Вперше для цього використовується оновлена ​​модель Dragon, який тепер може нести на борту на 20% більше корисного вантажу, ніж попередні версії корабля. Dragon доставить на станцію обладнання для наукових досліджень, запаси продовольства і техніку для NASA.

Через приблизно 9 хвилин після старту перший ступінь ракети-носія здійснила в автоматичному режимі посадку на платформу в Атлантичному океані. Стиковка корабля з МКС намічена на 7 грудня о 13:30 за часом Східного узбережжя США (20:30 за київським часом). Dragon проведе на орбіті близько місяця, після чого повернеться на Землю, доставивши результати наукових досліджень і інший вантаж.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Китайський зонд успішно передав до орбітального комплексу зібрані зразки з Місяця

17 листопада пілотований корабель Crew Dragon здійснив стиковку з МКС. До складу екіпажу місії Crew-1 увійшли астронавти NASA Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер і представник Японського агентства аерокосмічних досліджень Соїті Ногуті. Екіпаж приєднався до росіян Сергію Рижикову, Сергію Кудь-Сверчкову і американцю Кетлін Рубінс, які несуть вахту на станції з 14 жовтня 2020 року в складі 64-ої основної експедиції.

Раніше SpaceX запустив на орбіту супутник для дослідження океану.

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