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Китайський зонд успішно передав до орбітального комплексу зібрані зразки з Місяця

Китайський зонд успішно передав до орбітального комплексу зібрані зразки з Місяця

Київ • УНН

 • 19542 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Злітний модуль китайської автоматичної станції "Чан'е-5" зі зразками зібраного місячного ґрунту успішно зістикувався з орбітальним комплексом, який обертається на навколомісячній орбіті. Про це в неділю, 6 грудня, повідомило Національне космічне управління Китаю (CNSA), передає УНН із посиланням на DW.

За цими даними, усі зібрані зразки місячного ґрунту були переміщені зі злітного модуля до модуля орбітального апарату, який повернеться на Землю. Він привезе близько двох кілограмів зразків на Землю.

Цей маневр вважається одним із найскладніших кроків під час місії. До цього Китай вже здійснив кілька зустрічей і стиковок своїх космічних кораблів на близькоземній орбіті. Однак цього разу такий маневр уперше був здійснений на близькомісячній орбіті на відстані у 380 тисяч кілометрів від Землі.

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Зонд "Чан'е-5" був запущений ракетою-носієм "Чанчжен-5" ("Великий похід-5") 23 листопада. 30 листопада комплекс посадкового модуля із вбудованим злітним апаратом відокремився від станції, виведеної на кругову навколомісячну орбіту Місяця висотою 200 кілометрів. 1 грудня він здійснив успішне примісячення.

3 грудня посадковий модуль станції завершив забір ґрунту на Місяці і запакував його в контейнери для відправлення на Землю. Далі він злетів з поверхні Місяця.

Посадка апарату, що спускається з капсулою на Землю, планується 16-17 грудня на півночі Китаю в автономному районі Внутрішня Монголія. У разі успіху місії Китай стане третьою країною у світі після СРСР та США, яка зуміла доставити місячний реголіт на Землю, і першою, яка реалізувала такий проєкт із 1976 року.

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Зразки було забрано у найбільшому місячному морі (рівнина на Місяці, вкрита темною застиглою лавою. - Ред.) "Океан бур". Воно сформувалося 1,2 мільйона років тому і вважається порівняно молодим в історії Місяця. Цей його район раніше ще не досліджувався.

Нагадаємо, китайський зонд "Тяньвень-1" пролетів понад 100 млн км на шляху до Марса.

#VIDEO: China's Chang'e-5 probe has completed historic rendezvous and docking in lunar orbit. The samples collected on the moon have been transferred from the ascender to the returner. pic.twitter.com/FfsQzUOsKd

— People's Daily, China (@PDChina) December 6, 2020

#VIDEO: The orbiter and returner combination of China's Chang'e-5 probe successfully separated from the spacecraft's ascender at 12:35 pm Sunday (Beijing Time), according to the China National Space Administration. pic.twitter.com/eccH8khQtH

— People's Daily, China (@PDChina) December 6, 2020

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