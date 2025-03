Китайский зонд успешно передал в орбитальный комплекс собранные образцы с Луны

По этим данным, все собранные образцы лунного грунта были перемещены из взлетного модуля на модуль орбитального аппарата, который вернется на Землю. Он привезет около двух килограммов образцов на Землю.

Этот маневр считается одним из самых сложных шагов во время миссии. До этого Китай уже осуществил несколько встреч и стыковок своих космических кораблей на околоземной орбите. Однако на этот раз такой маневр впервые был осуществлен на окололунной орбите на расстоянии в 380 тысяч километров от Земли.

Зонд "Чанъэ-5" был запущен ракетой-носителем "Чанчжэн-5" ( "Великий поход-5") 23 ноября. 30 ноября комплекс посадочного модуля со встроенным взлетным аппаратом отделился от станции, выведенной на круговую окололунную орбиту Луны высотой 200 километров. 1 декабря он совершил успешное прилунения.

3 декабря посадочный модуль станции завершил забор грунта на Луне и упаковал его в контейнеры для отправки на Землю. Далее он взлетел с поверхности Луны.

Посадка спускаемого аппарата с капсулой на Землю, планируется 16-17 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия. В случае успеха миссии Китай станет третьей страной в мире после СССР и США, которая сумела доставить лунный реголит на Землю, и первой, которая реализовала такой проект с 1976 года.

Образцы были отобраны в самом месячном море (равнина на Луне, покрыта темной застывшей лавой. - Ред.) "Океан бурь". Оно сформировалось 1,2 миллиона лет назад и считается сравнительно молодым в истории Луны. Этот его район ранее не исследовался.

Напомним, китайский зонд "Тяньвень-1" пролетел более 100 млн км на пути к Марсу.

#VIDEO : China's Chang'e-5 probe has completed historic rendezvous and docking in lunar orbit . The samples collected on the moon have been transferred from the ascender to the returner. pic.twitter.com/FfsQzUOsKd

- People's Daily, China (@PDChina) December 6, 2020

#VIDEO : The orbiter and returner combination of China's Chang'e -5 probe successfully separated from the spacecraft's ascender at 12:35 pm Sunday (Beijing Time), according to the China National Space Administration. pic.twitter.com/eccH8khQtH

- People's Daily, China (@PDChina) December 6, 2020