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SpaceX запустив на орбіту супутник для дослідження океану

SpaceX запустив на орбіту супутник для дослідження океану

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Компанія Ілона Маска SpaceX запустила на орбіту ракету-носій Falcon 9 з науковим океанографічним супутником Sentinel-6A Michael Freilich. Про це повідомляють у компанії та в NASA, передає УНН.

Зазначається, що запуск відбувся з авіабази Ванденберг у штаті Каліфорнія (США).

“Falcon 9 запускає на орбіту Sentinel-6 Michael Freilich, а ракета-носій першого ступеня повертається на Землю, завершуючи третю посадку на західному узбережжі”, — йдеться в повідомленні SpaceX у Twitter.

Як повідомляв УНН, SpaceX та NASA запустили ракету Falcon 9 з першою місією екіпажу Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію. Цей політ в NASA назвали першою “оперативної” місією ракетно-космічної системи, яку створювали 10 років. Він відкриває нову еру комерційно розроблених космічних апаратів, що належать і керуються приватною особою, а не NASA. Перші космічні туристи вже підписали контракти на політ на МКС на кораблі Маска у 2021 році.

Liftoff! pic.twitter.com/wnkvwe09Lb

— SpaceX (@SpaceX) November 21, 2020

From @NASA_LSP, we have the "go" for launch of Sentinel-6 Michael Freilich. Liftoff of this #SeeingTheSeas satellite aboard a @SpaceX Falcon 9 rocket is minutes away. pic.twitter.com/fOzgrZIAdo

— NASA (@NASA) November 21, 2020

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