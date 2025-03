SpaceX запустив на орбіту супутник для дослідження океану

Зазначається, що запуск відбувся з авіабази Ванденберг у штаті Каліфорнія (США).

“Falcon 9 запускає на орбіту Sentinel-6 Michael Freilich, а ракета-носій першого ступеня повертається на Землю, завершуючи третю посадку на західному узбережжі”, — йдеться в повідомленні SpaceX у Twitter.

Як повідомляв УНН, SpaceX та NASA запустили ракету Falcon 9 з першою місією екіпажу Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію. Цей політ в NASA назвали першою “оперативної” місією ракетно-космічної системи, яку створювали 10 років. Він відкриває нову еру комерційно розроблених космічних апаратів, що належать і керуються приватною особою, а не NASA. Перші космічні туристи вже підписали контракти на політ на МКС на кораблі Маска у 2021 році.

