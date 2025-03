SpaceX запустил на орбиту спутник для исследования океана

Отмечается, что запуск состоялся с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния (США).

“Falcon 9 запускает на орбиту Sentinel-6 Michael Freilich, а ракета-носитель первой степени возвращается на Землю, завершая третью посадку на западном побережье”, — говорится в сообщении SpaceX в Twitter.

Как сообщал УНН, SpaceX и NASA запустили ракету Falcon 9 с первой миссией экипажа Crew Dragon на Международную космическую станцию. Этот полет в NASA назвали первой “оперативной” миссией ракетно-космической системы, которую создавали 10 лет. Он открывает новую эру коммерчески разработанных космических аппаратов, которые принадлежат и управляются частным лицом, а не NASA. Первые космические туристы уже подписали контракты на полет на МКС на корабле Маска в 2021 году.

Liftoff! pic.twitter.com/wnkvwe09Lb

— SpaceX (@SpaceX) November 21, 2020

From @NASA_LSP , we have the “go” for launch of Sentinel-6 Michael Freilich. Liftoff of this #SeeingTheSeas satellite aboard a @SpaceX Falcon 9 rocket is minutes away. pic.twitter.com/fOzgrZIAdo

— NASA (@NASA) November 21, 2020