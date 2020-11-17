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Космічний корабель Crew Dragon пристикувався до МКС

Космічний корабель Crew Dragon пристикувався до МКС

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією. Про це компанія повідомила в Twitter, передає УНН.

“Стиковка підтверджена — Crew Dragon прибув на МКС”, — мовиться у повідомленні.

Корабель стартував з мису Канаверал у Флориді і доставив на станцію екіпаж з трьох американських і одного японського астронавтів. Вони пробудуть на МКС шість місяців.

Це другий пілотований запуск SpaceX. Спочатку він був призначений на 14 листопада, проте старт відклали через негоду.

Попередній політ Crew Dragon пройшов навесні. Це був перший у світі пілотований космічний політ, який здійснила приватна компанія. Тоді корабель доставив на МКС двох американських астронавтів.

SpaceX вдалося повернути США можливість доставляти екіпаж на МКС за допомогою власних кораблів. З 2011 року, після закриття програми Space Shuttle, американці використовували російські космічні кораблі “Союз”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перші космічні туристи підписали контракти на політ на МКС на кораблі Маска

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