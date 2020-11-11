Перші космічні туристи підписали контракти на політ на МКС на кораблі Маска
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Перша група космічних туристів, яка в 2021 році відправиться на Міжнародну космічну станцію на кораблі, що належить SpaceX, підписала контракти. Про це повідомила американська компанія Axiom Space, передає УНН.
"Багатонаціональний екіпаж, до складу якого увійдуть троє приватних астронавтів і екс-астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа, офіційно підписали контракт з Axiom", - повідомили представники компанії в Twitter.
Астронавти полетять на кораблі Crew Dragon компанії Ілона Маска. Політ туристів в космос планується не раніше кінця 2021 року.