Перші космічні туристи підписали контракти на політ на МКС на кораблі Маска

"Багатонаціональний екіпаж, до складу якого увійдуть троє приватних астронавтів і екс-астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа, офіційно підписали контракт з Axiom", - повідомили представники компанії в Twitter.

Астронавти полетять на кораблі Crew Dragon компанії Ілона Маска. Політ туристів в космос планується не раніше кінця 2021 року.