Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией. Об этом компания сообщила в Twitter, передает УНН.
“Стыковка подтверждена — Crew Dragon прибыл на МКС”, — говорится в сообщении.
Корабль стартовал с мыса Канаверал во Флориде и доставил на станцию экипаж из трех американских и одного японского астронавтов. Они пробудут на МКС шесть месяцев.
Это второй пилотируемый запуск SpaceX. Сначала он был назначен на 14 ноября, однако старт отложили из-за непогоды.
Предыдущий полет Crew Dragon прошел весной. Это был первый в мире пилотируемый космический полет, который осуществила частная компания. Тогда корабль доставил на МКС двух американских астронавтов.
SpaceX удалось вернуть США возможность доставлять экипаж на МКС с помощью собственных кораблей. С 2011 года, после закрытия программы Space Shuttle, американцы использовали российские космические корабли “Союз”.
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