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SpaceX та NASA запустили астронавтів на Міжнародну космічну станцію

SpaceX та NASA запустили астронавтів на Міжнародну космічну станцію

Київ • УНН

 • 22745 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Компанія Ілона Маска SpaceX та NASA запустили ракету Falcon 9 з першою місією екіпажу Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію (МКС). Про це повідомляється на сайті SpaceX, передає УНН.

Ракета-носій Falcon 9 вилетіла з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. На борту знаходяться астронавти NASA Майкл Хопкінс, Шеннон Уокер, Віктор Гловер, а також астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїті Ногуті. Вони приєднаються до екіпажу 64-ої довготривалої експедиції МКС та проведуть на станції близько півроку.

Цей політ в NASA називають першою “оперативної” місією ракетно-космічної системи, яку створювали 10 років. Він відкриває нову еру комерційно розроблених космічних апаратів, що належать і керуються приватною особою, а не NASA.

За даними SpaceX, наразі екіпаж Crew Dragon відокремився від другого етапу Falcon 9 і прямує до МКС.

Як повідомляв УНН, перші космічні туристи підписали контракти на політ на МКС на кораблі Маска у 2021 році.

Liftoff! pic.twitter.com/Unf1ScdVFB

— SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020

Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station for its first operational mission! Autonomous docking tomorrow at ~11:00 p.m. EST pic.twitter.com/GCeLEyTjZe

— SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020

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