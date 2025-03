SpaceX и NASA запустили астронавтов на Международную космическую станцию

Ракета-носитель Falcon 9 вылетела с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. На борту находятся астронавты NASA Майкл Хопкинс, Шеннон Уокер, Виктор Гловер, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути. Они присоединятся к экипажу 64-той долгосрочной экспедиции МКС и проведут на станции около полугода.

Этот полет в NASA называют первой “оперативной” миссией ракетно-космической системы, которую создавали 10 лет. Он открывает новую эру коммерчески разработанных космических аппаратов, которые принадлежат и управляются частным лицом, а не NASA.

По данным SpaceX, сейчас экипаж Crew Dragon отделился от второго этапа Falcon 9 и направляется к МКС.

Как сообщал УНН, первые космические туристы подписали контракты на полет на МКС на корабле Маска в 2021 году.

