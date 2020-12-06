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SpaceX осуществила запуск корабля Dragon с грузом для МКС

SpaceX осуществила запуск корабля Dragon с грузом для МКС

Киев  •  УНН

 • 18564 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Американская компания SpaceX осуществила в воскресенье запуск корабля Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС). Трансляция запуска велась на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), передает УНН.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 11:17 по времени Восточного побережья США (18:17 по киевскому времени) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). SpaceX уже в 21-й раз доставляет груз на МКС. Впервые для этого используется обновленная модель Dragon, который теперь может нести на борту на 20% больше полезного груза, чем предыдущие версии корабля. Dragon доставит на станцию ​​оборудование для научных исследований, запасы продовольствия и технику для NASA.

Спустя примерно 9 минут после старта первая ступень ракеты-носителя осуществила в автоматическом режиме посадку на платформу в Атлантическом океане. Стыковка корабля с МКС намечена на 7 декабря в 13:30 по времени Восточного побережья США (20:30 по киевскому времени). Dragon проведет на орбите около месяца, после чего вернется на Землю, доставив результаты научных исследований и другой груз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китайский зонд успешно передал в орбитальный комплекс собранные образцы с Луны

17 ноября пилотируемый корабль Crew Dragon совершил стыковку с МКС. В состав экипажа миссии Crew-1 вошли астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Экипаж присоединился к русским Сергея Рыжикова, Сергей Кудь-Сверчков и американцу Кэтлин Рубинс, которые несут вахту на станции с 14 октября 2020 в составе шестьдесят четвёртой основной экспедиции.

Ранее SpaceX запустил на орбиту спутник для исследования океана.

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