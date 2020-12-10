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Прототип корабля Starship компанії SpaceX вибухнув під час випробувань

Прототип корабля Starship компанії SpaceX вибухнув під час випробувань

Київ • УНН

 • 26694 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Прототип космічного корабля Starship, призначеного для майбутніх польотів на Марс, вибухнув в середу під час випробувань в штаті Техас. Трансляція велася на сайті американської компанії SpaceX, передає УНН.

Starship стартував з полігону в районі Бока-Чіка (штат Техас) о 17:45 за часом східного узбережжя США (0:45 четверга за часом Києва). Через п’ять хвилин корабель SN8 з носовою частиною і стабілізаторами досяг заданої висоти і почав плавний спуск. При торканні асфальтованої площадки, розташованої поруч зі стартовим столом, прототип вибухнув.

Під час трансляції було видно, що Starship опустився на майданчик не рівно вертикально. На сторінці SpaceX в Twitter зазначається, що ракетний двигун Raptor, встановлений на прототипі, аварійно припинив роботу.

Глава SpaceX Ілон Маск в Twitter високо оцінив результат випробувань. “Успішний зліт, перемикання на верхні паливні баки і точне управління закрилками аж до точки приземлення”, — написав він.

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На початку вересня SpaceX провела чергові льотні випробування прототипу корабля Starship на полігоні в районі Бока-Чіка. Корабель модифікації SN6 піднявся на висоту 45,7 м і зробив плавну посадку на асфальтовану площадку, розташовану поруч зі стартовим майданчиком. У травні черговий прототип корабля Starship вибухнув під час випробувань на полігоні в районі Бока-Чіка. Схожими вибухами закінчувалися тести корабля в квітні, в лютому цього року, а також в листопаді минулого року. На початку серпня прототип космічного корабля здійснив перший успішний політ, піднявшись на висоту 150 м.

У середу компанія вперше мала намір запустити корабель на висоту 12,1 км. Не уточнюється, чи досяг SN8 цієї висоти.

Космічний корабель багаторазового використання Starship призначений для польотів на Марс і розрахований на 100 чоловік. Маск 31 серпня повідомив, що перший випробувальний політ корабля на навколоземній орбіті, ймовірно, пройде в 2021 році. При цьому він не виключив, що перші польоти Starship “можуть не вийти” в зв’язку з тим, що компанія “працює на незвіданій території”. “Ніхто ніколи не робив орбітальну ракету цілком багаторазового використання”, — додав він.

Нагадаємо, 6 грудня SpaceX здійснила запуск корабля Dragon з вантажем для МКС.

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