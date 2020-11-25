Ракета SpaceX всьоме вивела на орбіту 60 супутників Starlink
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Американська компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска доставила на навколоземну орбіту 16-у партію із 60 інтернет-супутників Starlink. Причому, в сьомий раз це вдалося здійснити за допомогою однієї ракети-носія Falcon 9 - запуск транслювався на сайті компанії, передає УНН.
Так, супутники на орбіту вже у сьомий раз вивела ракета-носій Falcon 9. Запуск ракети відбувся із комплексу SLC-40 ВПС США на мисі Канаверал у штаті Флорида у вівторок, 24 листопада.
Через трохи менше 9 хвилин після запуску, перший ступінь Falcon 9 приземлилася на безпілотну платформу Of Course I Still Love You! в Атлантичному океані.
Як повідомляв УНН, раніше на цьому тижні КНР здійснила успішний запуск ракети-носія із апаратом Chang'e-5 на Місяць.
Falcon 9 launches Starlink to orbit – the seventh launch and landing of this booster pic.twitter.com/Xm8NjBhE9t— SpaceX (@SpaceX) November 25, 2020
Falcon 9’s first stage lands on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/RZGbgzDBwf— SpaceX (@SpaceX) November 25, 2020