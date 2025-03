Ракета SpaceX всьоме вивела на орбіту 60 супутників Starlink

Так, супутники на орбіту вже у сьомий раз вивела ракета-носій Falcon 9. Запуск ракети відбувся із комплексу SLC-40 ВПС США на мисі Канаверал у штаті Флорида у вівторок, 24 листопада.

Через трохи менше 9 хвилин після запуску, перший ступінь Falcon 9 приземлилася на безпілотну платформу Of Course I Still Love You! в Атлантичному океані.

Як повідомляв УНН, раніше на цьому тижні КНР здійснила успішний запуск ракети-носія із апаратом Chang'e-5 на Місяць.

