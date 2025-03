Ракета SpaceX в седьмой раз вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Так, спутники на орбиту уже в седьмой раз вывела ракета-носитель Falcon 9. Запуск ракеты состоялся из комплекса SLC-40 ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида во вторник, 24 ноября.

Через чуть менее 9 минут после запуска, первая ступень Falcon 9 приземлилась на беспилотную платформу Of Course I Still Love You! в Атлантическом океане.

Как сообщал УНН, ранее на этой неделе КНР осуществила успешный запуск ракеты-носителя с аппаратом Chang'e-5 на Луну.

Falcon 9 launches Starlink to orbit - the seventh launch and landing of this booster pic.twitter.com/Xm8NjBhE9t

Falcon 9's first stage lands on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/RZGbgzDBwf

