Противостояниями в Лондоне и Франкфурте стартует полуфинальная стадия Лиги Европы

Полуфиналист прошлого сезона “Арсенал” примет испанскую “Валенсию”. В прошлом сезоне “Арсенал” уступил другому испанскому клубу в полуфинале Лиги Европы “Атлетико”, а теперь постарается избежать повторения такого сценария в поединке с “Валенсией”.

Пути команд пересекались в еврокубках трижды и каждый раз успех праздновала “Валенсия”. Также “Канониры” выиграли только 10 из 33 матчей с клубами из Испании, а три из 15 поражений пришлись на еврокубковые финалы. Кроме встречи с “Валенсией” в Кубке кубков-1979/80, лондонцы уступили “Сарагосе” в финале Кубка кубков-1994/95 и “Барселоне” в финале Лиги чемпионов-2005/06.

Для “Валенсии” это третий полуфинал Лиги Европы, что является повторением рекорда турнира. В двух предыдущих случаях она проигрывала своим соотечественникам — “Атлетико” в сезоне 2011/12 и “Севильи” в сезоне 2013/14.

Главный тренер “Валенсии” Марселино подчеркнул важность недопущения потерь мяча в игре с “Арсеналом”: “я ожидаю очень сложного матча с командой, в которой большая глубина состава, сильные и быстрые футболисты, которые быстро переходят от обороны к атаке и наоборот . Надо избежать потерь мяча на своей половине поля”.

Зато последний представитель Германии в этом еврокубковом сезоне — франкфуртский “Айнтрахт”, будет принимать в первом полуфинальном матче Лиги Европы УЕФА “Челси”, с которым раньше никогда не встречался.

“Айнтрахт” проводит впечатляющую еврокубковую кампанию. На пути к полуфиналу франкфуртцы получили только одно поражение. “Челси” в 12 матчах этого розыгрыша Лиги Европы может похвастаться 11 победами и одной ничьей.

“Айнтрахт” с английскими клубами провел только три двухматчевых противостояния в еврокубках и все проиграл. С другой стороны статистика “Челси” в 19 матчах с клубами Бундеслиги составляет 10 выигрышей и только 4 поражения.

Добавим, главным рефери матча с участием “Челси” станет испанец Карлос дель Серро, а игры “Арсенал” — “Валенсия” будет француз Клеман Тюрпен.