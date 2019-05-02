Протистояннями в Лондоні та Франкфурті стартуватиме півфінальна стадія Ліги Європи

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Сьогодні на стадіонах “Емірейтс” та “Комерцбанк-Арені” стартує серія півфіналів Ліги Європи УЄФА, повідомляє УНН.

Півфіналіст минулого сезону “Арсенал” прийматиме іспанську “Валенсію”. У минулому сезоні “Арсенал” поступився іншому іспанському клубу в півфіналі Ліги Європи “Атлетіко”, а тепер постарається уникнути повторення такого сценарію в поєдинку з “Валенсією”.

Шляхи команд перетиналися в єврокубках тричі і щоразу успіх святкувала “Валенсія”. Також “Каноніри” виграли лише 10 з 33 матчів з клубами із Іспанії, а три з 15 поразок припали на єврокубкові фінали. Крім зустрічі з “Валенсією” в Кубку кубків-1979/80, лондонці поступилися “Сарагосі” в фіналі Кубка кубків-1994/95 і “Барселоні” у фіналі Ліги чемпіонів-2005/06.

Для “Валенсії” це третій півфінал Ліги Європи, що є повторенням рекорду турніру. У двох попередніх випадках вона програвала своїм співвітчизникам — “Атлетіко” в сезоні 2011/12 і “Севільї” в сезоні 2013/14.

Головний тренер “Валенсії” Марселіно наголосив на важливості не допущення втрат м’яча у грі з “Арсеналом”: “я очікую дуже складного матчу з командою, у якої велика глибина складу, сильні і швидкі футболісти, швидко переходять від оборони до атаки і навпаки. Треба уникнути втрат м’яча на своїй половині поля”.

Натомість останній представник Німеччини в цьому єврокубковому сезоні — франкфуртський “Айнтрахт”, прийматиме в першому півфінальному матчі Ліги Європи УЄФА “Челсі”, з яким раніше ніколи не зустрічався.

“Айнтрахт” проводить вражаючу єврокубкову кампанію. На шляху до півфіналу франкфуртці зазнали тільки однієї поразки. “Челсі” в 12 матчах цього розіграшу Ліги Європи може похвалитися 11 перемогами і однією нічиєю.

“Айнтрахт” з англійськими клубами провів тільки три двоматчових протистояння в єврокубках і всі програв. З іншого боку статистика “Челсі” в 19 матчах з клубами Бундесліги становить 10 виграшів і лише 4 поразки.

Додамо, головним рефері матчу за участі “Челсі” стане іспанець Карлос дель Серро, а гри “Арсенал” — “Валенсія” буде француз Клеман Тюрпен.

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