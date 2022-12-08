Противостояние Тираны и Лондона: албанские дети сталкиваются с расистскими издевательствами в британских школах

Детали

Выступая на фоне усиления антиалбанской риторики в СМИ и в политике Лондона, посол Тираны в Великобритании Кирджако Кирко призвал положить конец этой «кампании дискриминации».

По сообщению Sky News, выступая перед комитетом по внутренним делам британского парламента, Кирджако Кирко предостерег депутатов от «усиления негативных стереотипов» относительно выходцев из Албании.

«Такая деятельность должна быть прекращена как можно быстрее, потому что есть люди, особенно молодежь, над которыми издеваются в школах только потому, что они албанцы», - сказал Кирко.

Сказав, что среди более 100 000 албанцев, проживающих в Великобритании, есть врачи, юристы и инженеры, Кирко заявил, что усиление негативных стереотипов в течение длительного времени только способствует «дискриминации и расизму».

Дополнение

Его комментарии последовали за комментарием министра внутренних дел Британии Суэллы Браверман в прошлом месяце, когда она использовала термин «албанские преступники» в парламенте.

Согласно цифрам, албанцы составляют более трети из 33 000 мигрантов, прибывших в Великобританию через пролив Ла-Манш за первые девять месяцев 2022 года.