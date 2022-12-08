Протистояння Тірани та Лондона: албанські діти стикаються з расистськими знущаннями у британських школах
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Албанські діти в Британії зазнають «расистських знущань» у місцевих школах через дебати з приводу прибуття мігрантів на невеликих човнах, передає УНН.
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Виступаючи на тлі посилення антиалбанської риторики у ЗМІ та в політиці Лондона, посол Тірани у Великій Британії Кірджако Кірко закликав покласти край цій «кампанії дискримінації».
За повідомленням Sky News, виступаючи перед комітетом із внутрішніх справ британського парламенту, Кірджако Кірко застеріг депутатів від «посилення негативних стереотипів» щодо вихідців із Албанії.
«Така діяльність має бути припинена якнайшвидше, тому що є люди, особливо молодь, з яких знущаються в школах тільки тому, що вони албанці», - сказав Кірко.
Сказавши, що серед більш ніж 100 000 албанців, які мешкають у Великій Британії, є лікарі, юристи та інженери, Кірко заявив, що посилення негативних стереотипів протягом тривалого часу тільки сприяє «дискримінації та расизму».
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Його коментарі послідували за коментарем міністра внутрішніх справ Британії Суелли Браверман минулого місяця, коли вона використала термін «албанські злочинці» у парламенті.
Згідно з цифрами, албанці становлять понад третину з 33 000 мігрантів, які прибули до Великої Британії через протоку Ла-Манш за перші дев'ять місяців 2022 року.