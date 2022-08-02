Против нардепа Яценко подали заявление в НАБУ и САП

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“Подаю в НАБУ и САП на Антона Яценко – нардепа-коррупционера, коллаборанта и негодяя, который много лет разворовывал государство для роскошной жизни своей семьи! Борьба с коррупцией необходима для развития демократического государства и экономического развития. Народный депутат Украины (с 2007 по настоящее время) Яценко Антон Владимирович, фактически имеющий депутатский мандат уже 15 лет, является примером заработка на простых украинцах из-за коррупционных схем, о чем неоднократно журналисты проводили расследование”, - написал Нетребенко.

В своем посте он упомянул о тендерных сделках, так называемых “площадках Яценко” по оценке недвижимости, а также ценном имуществе семьи нардепа.

Напомним

Ранее глава Черкасской ОВА Игорь Табурец подал в суд иск против нардепа Антона Яценко относительно защиты чести, достоинства и деловой репутации.