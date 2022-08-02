Проти нардепа Яценка подали заяву до НАБУ та САП

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“Подаю до НАБУ та САП на Антона Яценка - нардепа-корупціонера, колаборанта і негідника, що багато років розкрадав державу для розкішного життя своєї родини! Боротьба з корупцією є необхідною для розбудови демократичної держави та економічного розвитку. Народний депутат України (з 2007 по теперішній час) Яценко Антон Володимирович, який фактично має депутатський мандат вже 15 років, є прикладом заробітку на простих українцях через корупційні схеми, про що неодноразово журналісти проводили розслідування”, - написав Нетребенко.

У своєму пості він згадав про тендерні оборудки, так звані “майданчики Яценка” з оцінки нерухомості, а також коштовне майно родини нардепа.

Нагадаємо

Раніше, голова Черкаської ОВА Ігор Табурець подав до суду позов проти нардепа Антона Яценка щодо захисту честі, гідності та ділової репутації.