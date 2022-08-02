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Проти нардепа Яценка подали заяву до НАБУ та САП

Проти нардепа Яценка подали заяву до НАБУ та САП

Київ • УНН

 • 217989 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Проти позафракційного народного депутата Антона Яценка подали заяву до Національного антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури. Це зробив голова Руху національного розвитку "Єдина Сила" Володимир Нетребенко, про що він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

“Подаю до НАБУ та САП на Антона Яценка - нардепа-корупціонера, колаборанта і негідника, що багато років розкрадав державу для розкішного життя своєї родини! Боротьба з корупцією є необхідною для розбудови демократичної держави та економічного розвитку. Народний депутат України (з 2007 по теперішній час) Яценко Антон Володимирович, який фактично має депутатський мандат вже 15 років, є прикладом заробітку на простих українцях через корупційні схеми, про що неодноразово журналісти проводили розслідування”, - написав Нетребенко.

У своєму пості він згадав про тендерні оборудки, так звані “майданчики Яценка” з оцінки нерухомості, а також коштовне майно родини нардепа.

Нагадаємо

Раніше, голова Черкаської ОВА Ігор Табурець подав до суду позов проти нардепа Антона Яценка щодо захисту честі, гідності та ділової репутації. 

Українські Національні Новини

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