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Против бывшего вице-президента Аргентины возбуждено дело о растрате

Киев • УНН

 • 6641 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Суд предъявил бывшему вице-президенту Аргентины Амадо Буду официальные обвинения в растрате бюджетных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой аргентинский Центр судебной информации.

Против бывшего вице-президента Аргентины возбуждено дело о растрате

Как утверждает следствие, в феврале 2011 года Буду, который на тот момент занимал должность министра экономики, предоставил поддельные документы о своих расходах во Франции.

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Судья Ариэль Лихо также вынес решение о “предварительном заключении” Буду. По его мнению, бывший вице-президент может попытаться “избежать правосудия, препятствовать получению доказательств и возврату средств”.

Кроме того, судья постановил наложить арест на активы политика на общую сумму 1 млн песо (55 тысяч долларов США).

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По мнению стороны обвинения, суммы в чеках были значительно выше реальной стоимости предоставляемых услуг.

В настоящее время Буду уже находится в тюрьме по обвинению в отмывании денег. Основанием для расследования этого дела послужило отсутствие информации о происхождении средств, бывший вице-президент потратил на покупку ряда объектов недвижимости с 2002 по 2012 год.

Напоминаем, Украина планирует нарастить товарооборот с Аргентиной.

Украинские Национальные Новости

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