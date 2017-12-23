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Проти колишнього віце-президента Аргентини порушено справу про розтрату

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Суд висунув колишньому віце-президенту Аргентини Амадо Буду офіційні звинувачення в розтраті бюджетних коштів. Про це повідомляє УНН з посиланням аргентинський Центр судової інформації.

Проти колишнього віце-президента Аргентини порушено справу про розтрату

Як стверджує слідство, в лютому 2011 року Буду, який на той момент обіймав посаду міністра економіки, надав підроблені документи про свої витрати у Франції.

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Суддя Аріель Ліхо також виніс рішення про “попереднє ув’язнення” Буду. На його думку, колишній віце-президент може спробувати “уникнути правосуддя, перешкоджати отриманню доказів і поверненню коштів”.

Крім того, суддя постановив накласти арешт на активи політика на загальну суму 1 млн песо (55 тис. доларів США).

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На думку сторони звинувачення, суми в чеках були значно вище реальної вартості наданих послуг.

В даний час Буду вже знаходиться у в’язниці через звинувачення у відмиванні грошей. Підставою для розслідування цієї справи послужила відсутність інформації про походження коштів, які колишній віце-президент витратив на покупку низки об’єктів нерухомості з 2002 по 2012 рік.

Нагадуємо, Україна планує наростити товарообіг з Аргентиною.

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