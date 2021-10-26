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Против Кивы открыли дело за стрельбу - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 24383 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. По факту стрельбы народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы возбуждено дело. Об этом сообщила журналистам Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает корреспондент УНН.

Против Кивы открыли дело за стрельбу - Генпрокурор

Цитата

На вопрос, возбуждено ли по стрельбе дело в отношении Кивы, Венедиктова ответила: “Есть (фактовое дело — ред.)”.

Дополнение

Кива опубликовал видео, где он с автоматом в руках рассказывает, что является лидером антифашистского движения в Украине и угрожает последователям Степана Бандеры. В конце он стреляет из автомата и устраивает салют.

Напомним, ранее сообщалось. Что Илье Киви прямо в спортзале вручили подозрение за распространение коммунистической символики.

В Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Статьи закона предусматривают и административную, и уголовную ответственность.

Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического, то есть нацистского, тоталитарных режимов, карается сроком от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Статья 173, пункт 3, КУоАП Украины, отмечает, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты, влечет наложение штрафа от 850 до 5100 гривен, или административный арест сроком до 15 суток.

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