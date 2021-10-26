Проти Киви відкрили справу за стрілянину – Генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За фактом стрілянини народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви порушено справу. Про це повідомила журналістам Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає кореспондент УНН.
Цитата
На запитання, чи по стрілянині порушена справа щодо Киви, Венедіктова відповіла: “Є (фактова справа — ред.)”.
Доповнення
Кива опублікував відео, де він з автоматом в руках розповідає, що є лідером антифашистського руху в Україні та погрожує послідовникам Степана Бандери. У кінці він стріляє з автомата та влаштовує салют.
Нагадаємо, раніше повідомлялося. Що Іллі Киві просто у спортзалі вручили підозру за поширення комуністичної символіки.
В Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Статті закону передбачають і адміністративну, і кримінальну відповідальність.
Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки, та пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного, тобто нацистського, тоталітарних режимів, карається строком від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
Стаття 173, пункт 3, КУпАП України, зазначає, що виготовлення та пропаганда георгіївської стрічки, тягне за собою накладання штрафу від 850 до 5100 гривень, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.