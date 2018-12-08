Протесты "желтых жилетов" во Франции: задержан 481 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Париже усиливается напряжение: количество арестованных в протесте "желтых жилетов" выросло уже до 481 человека. Об этом сообщает французское издание СNews, передает УНН.
"В Париже и других французских городах мобилизуется огромный аппарат безопасности. В субботу в Париже закрыли несколько парижских универмагов, а также памятники и музеи. По состоянию на 11:00 (8 декабря - ред.) арестован 481 человек, 211 из которых находятся под стражей. 1 декабря одного из мужчин было арестовано в связи с кражей автомата, чтопринадлежал полиции", - говорится в сообщении.
Напомним, движение "желтых жилетов" появилось во Франции в знак протеста против налога на выброс парниковых газов, что приводит к повышению цен на автомобильное топливо. Как заявил ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп, правительство намерено сохранить этот налог, несмотря на любые протесты.
Позже стало известно, что правительство Франции готовится приостановить повышение налога на топливо. Об этом сообщил источник в правительстве страны после акций протеста движения "Желтые жилеты" против высоких цен на топливо.