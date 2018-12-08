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Протести "жовтих жилетів" у Франції: затримано 481 особу

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Парижі посилюється напруга: кількість заарештованих осіб у протесті "жовтих жилетів" зросла вже до 481 особи. Про це повідомляє французьке видання СNEWS, передає УНН.

Протести "жовтих жилетів" у Франції: затримано 481 особу

"У Парижі та інших французьких містах мобілізується величезний апарат безпеки. У суботу в Парижі закрили кілька паризьких універмагів, а також пам'ятники та музеї. Станом на 11 годину (8 грудня - ред.) заарештовано 481 особу, 211 з яких знаходиться під вартою. 1 грудня одного чоловіка було заарештовано у зв'язку з крадіжкою автомата, що належить поліції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рух "жовтих жилетів" з’явився у Франції в знак протесту проти податку на викид парникових газів, що призводить до підвищення цін на автомобільне паливо. Як заявив раніше прем’єр-міністр Франції Едуар Філіпп, уряд має намір зберегти цей податок, незважаючи на будь-які протести. 

Пізніше стало відомо, що уряд Франції готується призупинити підвищення податку на пальне. Про це повідомило джерело в уряді країни після акцій протесту руху "Жовті жилети" проти високих цін на пальне. 

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