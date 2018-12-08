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Протесты "желтых жилетов" во Франции: 1385 задержанных, 135 раненых

Киев • УНН

 • 10357 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В субботу, 8 декабря, во время массовых акций протестов в Париже, Франция, были задержаны 1385 человек. В частности, 135 человек получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на французское издание Le Figaro, которое ссылается на данные МВД Франции.

Протесты "желтых жилетов" во Франции: 1385 задержанных, 135 раненых

“В четвертый день массовых антиправительственных акций „желтых жилетов“ протестовать пришло более 125 тысяч участников по всей Франции”, — говорится в издании.

В частности, в столице Франции, Париже, было проведено 920 арестов, из них под стражей осталось 619 человек. 71 человек получили ранения, в том числе 7 полицейских.

Сообщается, что полиция провела по всей стране 1385 задержаний из которых 974 человека остались под арестом.

Французское издание приводит данные задержаний и ранений за все четыре недели протестов по всей стране.

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“Суббота, 17 ноября: 287 тысяч протестующих — 2034 демонстраций — один человек погиб и 409 получили ранения, 117 арестов и содержания под стражей 73; Суббота, 24 ноября: 160 тысяч протестующих — 1619 мест протестов — 84 травмированных — 339 арестов и 307 под стражей; Суббота, 1 декабря: 136 тысяч протестующих — 263 раненых — 682 арестов и 630 задержанных полицией; Суббота, 8 декабря: 125 тысяч протестующих — 135 получили ранения (в Париже) — 1385 арестов и 974 удержаных под стражей”, — добавляется в издании.

Как сообщал УНН, в Париже бронемашины французской жандармерии заняли позиции в фронтона Национального собрания Франции (нижней палаты парламента).

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