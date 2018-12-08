Протесты "желтых жилетов" во Франции: 1385 задержанных, 135 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В субботу, 8 декабря, во время массовых акций протестов в Париже, Франция, были задержаны 1385 человек. В частности, 135 человек получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на французское издание Le Figaro, которое ссылается на данные МВД Франции.
“В четвертый день массовых антиправительственных акций „желтых жилетов“ протестовать пришло более 125 тысяч участников по всей Франции”, — говорится в издании.
В частности, в столице Франции, Париже, было проведено 920 арестов, из них под стражей осталось 619 человек. 71 человек получили ранения, в том числе 7 полицейских.
Сообщается, что полиция провела по всей стране 1385 задержаний из которых 974 человека остались под арестом.
Французское издание приводит данные задержаний и ранений за все четыре недели протестов по всей стране.
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“Суббота, 17 ноября: 287 тысяч протестующих — 2034 демонстраций — один человек погиб и 409 получили ранения, 117 арестов и содержания под стражей 73; Суббота, 24 ноября: 160 тысяч протестующих — 1619 мест протестов — 84 травмированных — 339 арестов и 307 под стражей; Суббота, 1 декабря: 136 тысяч протестующих — 263 раненых — 682 арестов и 630 задержанных полицией; Суббота, 8 декабря: 125 тысяч протестующих — 135 получили ранения (в Париже) — 1385 арестов и 974 удержаных под стражей”, — добавляется в издании.
Как сообщал УНН, в Париже бронемашины французской жандармерии заняли позиции в фронтона Национального собрания Франции (нижней палаты парламента).