На мітингах у Франції розгорнули прапор "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Учасники акції "Жовті жилети" у Парижі розгорнули прапор "ДНР". Про це повідомляє спільнота WarGonzo у Telegram, передає УНН.
“За протестами у Франції насправді стоять донбаські сепаратисти. Жовті жилети розкрили реальну політичну платформу свого протесту. Фабріс Сорлін і Ксав’єр Моро — спеціально для WG”, — йдеться у дописі.
Додамо, що інформацію про одного із активістів, який тримає стяг “ДНР”, можна знайти на сайті “Миротворець”.
Ресурс зазначає, що Фабріс Сорлін — лідер ультраправої організації Dies Irae (Судний день), член Національного фронту, колишній керівник організації Асоціація Франція — Європа — Росія, керівник аналітичного центру Katehon. Матеріали цього центру виправдовують агресію РФ, а також мають антиукраїнський і антиєвропейський характер.
Як повідомляв УНН, у Парижі почалися сутички, жандарми вивели на вулиці бронемашини.
Нагадаємо, рух “жовтих жилетів” з’явився у Франції в знак протесту проти податку на викид парникових газів, що призводить до підвищення цін на автомобільне паливо. Як заявив раніше прем’єр-міністр Франції Едуар Філіпп, уряд має намір зберегти цей податок, незважаючи на будь-які протести.
Пізніше стало відомо, що уряд Франції готується призупинити підвищення податку на пальне. Про це повідомило джерело в уряді країни після акцій протесту руху “Жовті жилети” проти високих цін на пальне.