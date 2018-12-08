У Парижі почалися сутички, жандарми вивели на вулиці бронемашини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Парижі бронемашини французької жандармерії зайняли позиції у фронтону Національних зборів Франції (нижньої палати парламенту), передає УНН із посиланням на ТАСС.
Як відзначає видання, це перший випадок розгортання в Парижі бронемашин правоохоронців з часів погромів, які хулігани влаштовували в 2005 році. Тоді маніфестації з соціально неблагополучних міст департаменту Сен-Дені перекинулися на столицю.
"Всього в Парижі в суботу будуть використовувати 14 жандармських бронемашин, пофарбованих у синій колір. Вони забезпечені бульдозерним ножем для руйнування барикад. На баштах встановлені пристрої для кругового розпилення сльозоточивих газів", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що у Парижі також розпочались перші сутички між активістами - "жовтими жилетами" - та правоохоронцями.
Демонстранти з руху “Жовті жилети” влаштовують масові акції протесту вже треті вихідні підряд. Крім зниження цін на паливо, вони вимагають зменшення податкового тягаря і підвищення мінімального розміру оплати праці.