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У Парижі почалися сутички, жандарми вивели на вулиці бронемашини

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Парижі бронемашини французької жандармерії зайняли позиції у фронтону Національних зборів Франції (нижньої палати парламенту), передає УНН із посиланням на ТАСС.

У Парижі почалися сутички, жандарми вивели на вулиці бронемашини

Як відзначає видання, це перший випадок розгортання в Парижі бронемашин правоохоронців з часів погромів, які хулігани влаштовували в 2005 році. Тоді маніфестації з соціально неблагополучних міст департаменту Сен-Дені перекинулися на столицю.

"Всього в Парижі в суботу будуть використовувати 14 жандармських бронемашин, пофарбованих у синій колір. Вони забезпечені бульдозерним ножем для руйнування барикад. На баштах встановлені пристрої для кругового розпилення сльозоточивих газів", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у Парижі також розпочались перші сутички між активістами - "жовтими жилетами" - та правоохоронцями.

Демонстранти з руху “Жовті жилети” влаштовують масові акції протесту вже треті вихідні підряд. Крім зниження цін на паливо, вони вимагають зменшення податкового тягаря і підвищення мінімального розміру оплати праці.

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