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В Париже начались столкновения, жандармы вывели на улицы бронемашины

Киев • УНН

 • 11049 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Париже бронемашины французской жандармерии заняли позиции возле фронтона Национального собрания Франции (нижней палаты парламента), передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В Париже начались столкновения, жандармы вывели на улицы бронемашины

Как отмечает издание, это первый случай развертывания в Париже бронемашин правоохранителей со времен погромов, которые хулиганы устраивали в 2005 году. Тогда манифестации из социально неблагополучных городов департамента Сен-Дени перекинулись на столицу.

"Всего в Париже в субботу будут использовать 14 жандармских бронемашин, окрашенных в синий цвет. Они снабжены бульдозерным ножом для разрушения баррикад. На башнях установлены устройства для кругового распыления слезоточивых газов", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Париже также начались первые столкновения между активистами - "желтыми жилетами" - и правоохранителями.

Демонстранты из движения "Желтые жилеты" устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют уменьшения налогового бремени и повышения минимального размера оплаты труда.

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