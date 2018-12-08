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На митингах во Франции развернули флаг "ДНР"

Киев • УНН

 • 17301 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Участники акции "Желтые жилеты" в Париже развернули флаг "ДНР". Об этом сообщает сообщество WarGonzo в Telegram, передает УНН.

На митингах во Франции развернули флаг "ДНР"

"За протестами во Франции самом деле стоят донбасские сепаратисты. Желтые жилеты раскрыли реальную политическую платформу своего протеста. Фабрис Сорлин и Ксавьер Моро - специально для WG", - говорится в заметке.

Добавим, что информацию об одном из активистов, который держит знамя "ДНР", можно найти на сайте "Миротворец".

Ресурс отмечает, что Фабрис Сорлин - лидер ультраправой организации Dies Irae (Судный день), член Национального фронта, бывший руководитель организации Ассоциация Франция - Европа - Россия, руководитель аналитического центра Katehon. Материалы этого центра оправдывают агрессию РФ, а также имеют антиукраинской и антиевропейское характер.

Как сообщал УНН, в Париже начались столкновения, жандармы вывели на улицы бронемашины.

Напомним, движение "желтых жилетов" появилось во Франции в знак протеста против налога на выброс парниковых газов, что приводит к повышению цен на автомобильное топливо. Как заявил ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп, правительство намерено сохранить этот налог, несмотря на любые протесты.

Позже стало известно, что правительство Франции готовится приостановить повышение налога на горючее. Об этом сообщил источник в правительстве страны после акций протеста движения "Желтые жилеты" против высоких цен на топливо.

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