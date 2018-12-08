Протести "жовтих жилетів" у Франції: 1385 затриманих, 135 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У суботу, 8 грудня, під час масових акцій протестів у Парижі, Франція, було затримано 1385 осіб. Зокрема, 135 осіб отримали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на французьке видання Le Figaro, яке посилається на дані МВС Франції.
“В четвертий день масових антиурядових акцій „жовтих жилетів“ на протести прийшло понад 125 тисяч учасників по всій Франції”, — йдеться у виданні.
Зокрема, у столиці Франції, Парижі, було проведено 920 арештів, з них під вартою залишилось 619 осіб. 71 чоловік отримали поранення, у тому числі 7 поліцейських.
Повідомляється, що поліція провела по всій країні 1385 затримань з яких 974 людини залишились під арештом.
Французьке видання приводить дані затримань та поранень за всі чотири тижні протестів по всій країні.
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“Субота, 17 листопада: 287 тисяч протестувальників — 2034 демонстрацій — один чоловік загинув і 409 отримали поранення, 117 арештів і утримання під вартою 73;Субота, 24 листопада: 160 тисяч протестувальників — 1619 місць протестів — 84 травмованих — 339 арештів і 307 під вартою; Субота 1 грудня: 136 тисяч протестувальників — 263 поранених — 682 арештів і 630 затриманих поліцією;Субота, 8 грудня: 125 тисяч протестувальників — 135 отримали поранення (в Парижі) — 1385 арештів і 974 утриманя під вартою”, — додається у виданні.
Як повідомляв УНН, у Парижі бронемашини французької жандармерії зайняли позиції у фронтону Національних зборів Франції (нижньої палати парламенту).