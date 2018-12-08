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Протести "жовтих жилетів" у Франції: 1385 затриманих, 135 поранених

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. У суботу, 8 грудня, під час масових акцій протестів у Парижі, Франція, було затримано 1385 осіб. Зокрема, 135 осіб отримали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на французьке видання Le Figaro, яке посилається на дані МВС Франції.

Протести "жовтих жилетів" у Франції: 1385 затриманих, 135 поранених

“В четвертий день масових антиурядових акцій „жовтих жилетів“ на протести прийшло понад 125 тисяч учасників по всій Франції”, — йдеться у виданні.

Зокрема, у столиці Франції, Парижі, було проведено 920 арештів, з них під вартою залишилось 619 осіб. 71 чоловік отримали поранення, у тому числі 7 поліцейських.

Повідомляється, що поліція провела по всій країні 1385 затримань з яких 974 людини залишились під арештом.

Французьке видання приводить дані затримань та поранень за всі чотири тижні протестів по всій країні.

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“Субота, 17 листопада: 287 тисяч протестувальників — 2034 демонстрацій — один чоловік загинув і 409 отримали поранення, 117 арештів і утримання під вартою 73;Субота, 24 листопада: 160 тисяч протестувальників — 1619 місць протестів — 84 травмованих — 339 арештів і 307 під вартою; Субота 1 грудня: 136 тисяч протестувальників — 263 поранених — 682 арештів і 630 затриманих поліцією;Субота, 8 грудня: 125 тисяч протестувальників — 135 отримали поранення (в Парижі) — 1385 арештів і 974 утриманя під вартою”, — додається у виданні.

Як повідомляв УНН, у Парижі бронемашини французької жандармерії зайняли позиції у фронтону Національних зборів Франції (нижньої палати парламенту).

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