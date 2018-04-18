Протесты в Армении: активисты заблокировали резиденцию премьер-министра

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 12071 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

14:36 • 31355 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 56899 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 71628 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 97373 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 136062 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 103043 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 133858 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 186978 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 283074 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3.9м/с
73%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 143541 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 133281 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 114937 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 156607 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 102633 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 104476 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 158478 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 403549 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 362410 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 447110 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 11341 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 11972 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 22382 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 32967 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 38934 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Протесты в Армении: активисты заблокировали резиденцию премьер-министра

Киев • УНН

 • 8931 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Колонна демонстрантов в Ереване, возглавляемая оппозиционером Николом Пашиняном, заблокировала резиденцию премьер-министра по адресу Баграмяна 26. Об этом сообщает УНН со сылкой на news.am.

Протесты в Армении: активисты заблокировали резиденцию премьер-министра

Полицейский кордон оказался снят, и перед дверями резиденции находятся лишь несколько полицейских. Более основательные силы полиции сконцентрированы на второстепенных улицах, прилегающих к проспекту. Пока выступал Пашинян, к театру "военных действий" подтянулись дополнительные силы полиции.

"Уважительно относиться к полицейским, никакого насилия", - заявил Пашинян, обращаясь к участникам демонстрации.

Далее демонстранты дошли до перекрестка с улицей Прошяна, и перекрыли его также. Тут Пашинян обратился к участникам акции и заявил, что с сегодняшнего дня при блокировании улиц отменяется использование предметов – мусорных урн и баков, скамеек. Также Пашинян призвал участников акции протеста снять гигиенические маски.

"Вам бояться нечего", - заверил Пашинян.

Как сообщал УНН, в центре Еревана на площади Республики начался масштабный митинг оппозиционеров в связи с сегодняшним избранием бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром Армении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.33
Bitcoin
$78,501.20
S&P 500
$5,011.93
Tesla
$227.94
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,003.96
Ethereum
$1,555.88