Протесты в Армении: активисты заблокировали резиденцию премьер-министра
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Колонна демонстрантов в Ереване, возглавляемая оппозиционером Николом Пашиняном, заблокировала резиденцию премьер-министра по адресу Баграмяна 26. Об этом сообщает УНН со сылкой на news.am.
Полицейский кордон оказался снят, и перед дверями резиденции находятся лишь несколько полицейских. Более основательные силы полиции сконцентрированы на второстепенных улицах, прилегающих к проспекту. Пока выступал Пашинян, к театру "военных действий" подтянулись дополнительные силы полиции.
"Уважительно относиться к полицейским, никакого насилия", - заявил Пашинян, обращаясь к участникам демонстрации.
Далее демонстранты дошли до перекрестка с улицей Прошяна, и перекрыли его также. Тут Пашинян обратился к участникам акции и заявил, что с сегодняшнего дня при блокировании улиц отменяется использование предметов – мусорных урн и баков, скамеек. Также Пашинян призвал участников акции протеста снять гигиенические маски.
"Вам бояться нечего", - заверил Пашинян.
Как сообщал УНН, в центре Еревана на площади Республики начался масштабный митинг оппозиционеров в связи с сегодняшним избранием бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром Армении.