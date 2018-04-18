Протесты в Армении: активисты заблокировали резиденцию премьер-министра

Полицейский кордон оказался снят, и перед дверями резиденции находятся лишь несколько полицейских. Более основательные силы полиции сконцентрированы на второстепенных улицах, прилегающих к проспекту. Пока выступал Пашинян, к театру "военных действий" подтянулись дополнительные силы полиции.



"Уважительно относиться к полицейским, никакого насилия", - заявил Пашинян, обращаясь к участникам демонстрации.



Далее демонстранты дошли до перекрестка с улицей Прошяна, и перекрыли его также. Тут Пашинян обратился к участникам акции и заявил, что с сегодняшнего дня при блокировании улиц отменяется использование предметов – мусорных урн и баков, скамеек. Также Пашинян призвал участников акции протеста снять гигиенические маски.



"Вам бояться нечего", - заверил Пашинян.

Как сообщал УНН, в центре Еревана на площади Республики начался масштабный митинг оппозиционеров в связи с сегодняшним избранием бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром Армении.