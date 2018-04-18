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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Протести в Вірменії: активісти заблокували резиденцію прем'єр-міністра

Київ • УНН

 • 8931 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Колона демонстрантів в Єревані, очолювана опозиціонером Ніколом Пашіняном, заблокувала резиденцію прем'єр-міністра за адресою Баграмяна 26. Про це повідомляє УНН з посиланням на news.am.

Протести в Вірменії: активісти заблокували резиденцію прем'єр-міністра

Поліцейський кордон виявився знятий, і перед дверима резиденції знаходяться лише кілька поліцейських. Грунтовніші сили поліції були сконцентровані на другорядних вулицях, прилеглих до проспекту. Поки виступав Пашинян, до театру "військових дій" підтяглися додаткові сили поліції.

"Шанобливо ставитися до поліцейських, ніякого насильства", - заявив Пашинян, звертаючись до учасників демонстрації.

Далі демонстранти дійшли до перехрестя з вулицею Прошяна, і перекрили його також. Тут Пашинян звернувся до учасників акції і заявив, що з сьогоднішнього дня при блокуванні вулиць скасовується використання предметів - сміттєвих урн і баків, лавок. Також Пашинян закликав учасників акції протесту зняти гігієнічні маски.

"Вам боятися нічого", - запевнив Пашинян.

Як повідомляв УНН, в центрі Єревана на площі Республіки почався масштабний мітинг опозиціонерів в зв'язку з сьогоднішнім обранням колишнього президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром Вірменії.

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