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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Протесты в Армении: полиция задержала почти 90 активистов

Киев • УНН

 • 10562 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Полиция Армении в среду задержала 84 участника акций протеста, устроенных оппозицией в столице республики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС

Протесты в Армении: полиция задержала почти 90 активистов

"К 16:00 в разные отделения полиции были доставлены 84 подозреваемых. Из них 30 совершили административные правонарушения, составлен протокол, они уже отпущены. Остальные 54 человека подозреваются в совершении уголовных преступлений, их дела представлены в следственные органы", - отметил пресс-секретарь правоохранителей Ашот Агаронян.

Пока основная часть участников оппозиционной акции продолжает шествие по Еревану с призывом присоединиться к ним, другие сторонники оппозиции стали вновь собираться на площади Франции, откуда ранее отправилось шествие. Всего на месте, не более 200 человек.

ОМОН тем временем выставил оцепление вдоль проезжей части, чтобы не позволить оппозиционером вновь блокировать перекресток улиц маршала Баграмяна и Месропа Маштоца и парализовать движение. Протестующие не пытаются прорвать оцепление.

Основная часть сторонников лидера оппозиционной фракции "Елк" ("Исход") Никола Пашиняна в парламенте Армении продолжает шествие, выкрикивая призывы присоединиться к ним. С утра митингующие прошли уже более 10 км, однако значительно увеличить свою численность им не удалось.

Как сообщал УНН, колонна демонстрантов в Ереване, возглавляемая оппозиционером Николом Пашиняном, заблокировала резиденцию премьер-министра по адресу Баграмяна 26.

Вчера в центре Еревана на площади Республики начался масштабный митинг оппозиционеров в связи с сегодняшним избранием бывшего президента Сержа Саргсяна премьер-министром Армении.

Сегодня утром сообщалось о 68 задержанных.

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