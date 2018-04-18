Протести в Вірменії: поліція затримала майже 90 активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Поліція Вірменії в середу затримала 84 учасника акцій протесту, влаштованих опозицією в столиці республіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС .
"До 16:00 в різні відділення поліції були доставлені 84 підозрюваних. З них 30 вчинили адміністративні правопорушення, складено протокол, вони вже відпущені. Решта 54 людини підозрюються в скоєнні кримінальних злочинів, їх справи выдправлені в слідчі органи", - зазначив прес-секретар правоохоронців Ашот Агаронян.
Поки основна частина учасників опозиційної акції продовжує хід по Єревану із закликом приєднатися до них, інші прихильники опозиції стали знову збиратися на площі Франції, звідки раніше вирушили у хід. Всього на місці не більше 200 осіб.
ОМОН тим часом виставив оточення уздовж проїжджої частини, щоб не дозволити опозиціонерам знову блокувати перехрестя вулиць маршала Баграмяна і Месропа Маштоца і паралізувати рух. Протестуючі не намагаються прорвати оточення.
Основна частина прихильників лідера опозиційної фракції "Елк" ( "Вихід") Нікола Пашиняна в парламенті Вірменії продовжує хід, вигукуючи заклики приєднатися до них. З ранку мітингувальники пройшли вже більше 10 км, проте значно збільшити свою чисельність їм не вдалося.
Як повідомляв УНН, колона демонстрантів в Єревані, очолювана опозиціонером Ніколом Пашіняном, заблокувала резиденцію прем'єр-міністра за адресою Баграмяна 26.
Вчора в центрі Єревана на площі Республіки почався масштабний мітинг опозиціонерів в зв'язку з сьогоднішнім обранням колишнього президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром Вірменії.
Сьогодні вранці повідомлялося про 68 затриманих.