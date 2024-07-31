Количество погибших с начала протестов, которые охватили Венесуэлу после президентских выборов, возросло до 11 человек. Об этом сообщил во вторник, 30 июля, глава правозащитной организации Foro Penal Альфредо Ромеро. Он также выразил обеспокоенность из-за использования огнестрельного оружия во время протестов, передает УНН.

Детали

С 29 июля на митинги против действующей власти вышли сотни тысяч людей, многие из них скандируют «Это правительство падет!».

Полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули против демонстрантов. Также сообщалось, что в разгоне митингующих участвуют проправительственные военизированные группировки «Колективос», которые используют огнестрельное оружие.

Венесуэльская прокуратура заявила о задержании почти 750 человек. Также сообщалось о смерти одного военного.

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