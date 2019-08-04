Протесты в Гонконге: активисты выкинули в воду китайский флаг
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Во время демонстрации, в Гонконге протестующие выкинули в воду китайский флаг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Во время протеста подняли флагшток, сняли китайский флаг и бросили его в гавань Виктория.
Бывший лидер Гонконга Лян Чжэньин предложил 1 миллион гонконгских долларов (127 720 долларов США) за информацию о том, кто бросил китайский флаг в воду.
“Это действие вызовет огромное негодование со стороны всей нации”, — сказал Лян Чжэньин.
Отметим, что протестующие заблокировали несколько дорог, впоследствии силовики применили слезоточивый газ.
Протестующие обвиняют правительство Китая и главу Гонконга Кэрри Лам в том, что они разрушают гражданские свободы и политическую автономию, обещанные, когда бывшая британская колония была возвращена Китаю в 1997 году.
Как сообщал УНН, протесты разгорелись несколько недель тому. Поводом стал инициированный местными властями законопроекта, который ставил целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Законопроект был снят с рассмотрения, но протесты продолжаются.