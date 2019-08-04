Протести в Гонконзі: активісти викинули у воду китайський прапор

Під час протесту підняли флагшток, зняли китайський прапор і кинули його в гавань Вікторія.

Колишній лідер Гонконгу Лян Чженьін запропонував 1 мільйон гонконгських доларів (127 720 доларів США) за інформацію про те, хто кинув китайський прапор в воду.

"Ця дія викличе величезне обурення з боку всієї нації", - сказав Лян Чженьін.

Відзначимо, що протестуючі заблокували кілька доріг, згодом силовики застосували сльозогінний газ.

Протестуючі звинувачують уряд Китаю і главу Гонконгу Керрі Лам в тому, що вони руйнують громадянські свободи і політичну автономію, обіцяні, коли колишня британська колонія була повернута Китаю в 1997 році.

Як повідомляв УНН, протести розгорілися кілька тижнів тому. Приводом став ініційований місцевою владою законопроекту, який ставив за мету налагодити механізм видачі з Гонконгу на материковий Китай для судового переслідування осіб, підозрюваних в порушенні законів КНР або таких, які знаходяться в розшуку. Законопроект був знятий з розгляду, але протести тривають.