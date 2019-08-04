Протести в Гонконзі: активісти викинули у воду китайський прапор
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Під час демонстрації, в Гонконзі протестуючі викинули в воду китайський прапор. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.
Під час протесту підняли флагшток, зняли китайський прапор і кинули його в гавань Вікторія.
Колишній лідер Гонконгу Лян Чженьін запропонував 1 мільйон гонконгських доларів (127 720 доларів США) за інформацію про те, хто кинув китайський прапор в воду.
"Ця дія викличе величезне обурення з боку всієї нації", - сказав Лян Чженьін.
Відзначимо, що протестуючі заблокували кілька доріг, згодом силовики застосували сльозогінний газ.
Протестуючі звинувачують уряд Китаю і главу Гонконгу Керрі Лам в тому, що вони руйнують громадянські свободи і політичну автономію, обіцяні, коли колишня британська колонія була повернута Китаю в 1997 році.
Як повідомляв УНН, протести розгорілися кілька тижнів тому. Приводом став ініційований місцевою владою законопроекту, який ставив за мету налагодити механізм видачі з Гонконгу на материковий Китай для судового переслідування осіб, підозрюваних в порушенні законів КНР або таких, які знаходяться в розшуку. Законопроект був знятий з розгляду, але протести тривають.