Протесты в США: посольство сообщило о ситуации с украинцами

КИЕВ. 30 июля. УНН. Посольство Украины в США мониторит ход ситуации в стране на фоне массовых протестов и проинформировало украинских граждан относительно необходимых мер, которые нужно предпринимать для их безопасности в случае протестов. С начала протестов дипломатам известно об одном инциденте, который произошел с гражданкой Украины на массовых акциях. Об этом сообщили УНН в украинском посольстве в Соединенных Штатах.