Протести у США: поліція арештувала щонайменше 17 осіб у Річмонді, сутички тривають

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Правоохоронні органи Річмонда (американський штат Вірджинія) затримали в неділю ввечері 17 учасників заворушень, які відбувалися в місті на вихідних. Про це, як передає місцевий телеканал WRIC, голова міської поліції Джеральд Сміт заявив 27 липня на прес-конференції, передає УНН.

За його словами, в ході демонстрацій було завдано збитків приватній власності, які оцінюються в тисячі доларів. Поліцейські зазнавали нападів з боку протестувальників.

Сміт зазначив, що учасники руху Black Lives Matter (“Життя темношкірих мають значення”) не виявляли жорстокість під час протестів, він припустив, що за розпалюванням насильства стояв рух “Антифа”, яке президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в травні обіцяв внести в список терористичних організацій.

Масові протести і безлади почалися в багатьох містах США в кінці травня після смерті афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі (штат Міннесота). Поліцейські використовували при його затриманні задушливий прийом. Усі четверо співробітників поліції, які брали участь в операції, були звільнені, їм пред’явлені звинувачення. Для наведення порядку до місцевих правоохоронних органів підключалася Національна гвардія США, приблизно в 40 містах, включаючи Вашингтон і Нью-Йорк, вводилася комендантська година.

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