Протесты в США: полиция арестовала по меньшей мере 17 человек в Ричмонде, столкновения продолжаются

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4 марта, 13:25 • 113302 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 июля. УНН. Правоохранительные органы Ричмонда (американский штат Вирджиния) задержали в воскресенье вечером 17 участников беспорядков, которые происходили в городе на выходных. Об этом, как передает местный телеканал WRIC, глава городской полиции Джеральд Смит заявил 27 июля на пресс-конференции, передает УНН.

По его словам, в ходе демонстраций был нанесен ущерб частной собственности, который оценивается в тысячи долларов. Полицейские подвергались нападениям со стороны протестующих.

Смит отметил, что участники движения Black Lives Matter (“Жизни темнокожих имеют значение”) не проявляли жестокость во время протестов, он предположил, что за разжиганием насилия стояло движение “Антифа”, которое президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в мае обещал внести в список террористических организаций.

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо сотрудников полиции, участвовавших в операции, были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

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