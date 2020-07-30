Протести у США: посольство повідомило про ситуацію з українцями

"Від самого початку протестів у США посольство України у США моніторить перебіг ситуації, знаходиться на постійному зв’язку з генеральними консульствами України у Нью-Йорку, Чикаго та Сан-Франциско, а також поінформувало українських громадян щодо необхідних заходів, які потрібно вживати для їхньої безпеки у разі протестів", - зазначили у посольстві.

Дипломати повідомили також, що на початку червня їм стало відомо про ситуацію, яка трапилась з журналісткою української служби "Голосу Америки" Христиною Шевченко під час зйомки сюжету щодо протестів у штаті Каліфорнія.

"Оперативно посольство і генеральне консульство вийшли на зв'язок з пані Христиною. Відповідно, у разі потраплянь громадян України у подібні ситуації під час протестів, дипломатичні та консульські установи надаватимуть усю необхідну допомогу та сприяння, яких потребуватимуть громадяни", - зауважили дипломати.

У посольстві також зазначили, що мають рекомендації для громадян України у зв'язку з протестами у США. Зокрема, українцям рекомендується уникати місць масового скупчення людей, не брати участі у демонстраціях, неухильно дотримуватися заходів безпеки та правил перебування іноземців у країні, виконувати законні вимоги правоохоронних органів, а також відстежувати повідомлення місцевих органів влади про розвиток ситуації.

Так, масові протести і безлади почалися у багатьох містах США у кінці травня після смерті афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі (штат Міннесота). Поліцейські використовували при його затриманні задушливий прийом. Усі четверо співробітників поліції, які брали участь в операції, були звільнені, їм пред’явлені звинувачення. Для наведення порядку до місцевих правоохоронних органів підключалася Національна гвардія США. Приблизно у 40 містах, включаючи Вашингтон і Нью-Йорк, вводилася комендантська година.

Як повідомлялося в УНН, правоохоронні органи Річмонда (американський штат Вірджинія) затримали у неділю ввечері 17 учасників заворушень, які відбувалися у місті на вихідних.