Протесты в Шри-Ланке: МИД Украины призывает граждан воздержаться от посещения мест массового скопления
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Украинцам рекомендуют избегать мест скопления людей на Шри-Ланке в связи с массовыми протестами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
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"В связи с обострением ситуации на Шри-Ланке рекомендуем украинцам воздержаться от пребывания в местах массового скопления людей и протестов, а также придерживаться предписаний местных правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что в случае попадания в чрезвычайную ситуацию на Шри-Ланке украинцам необходимо обращаться на "горячую линию" посольства Украины в Индии: +91 92055 07157.
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На Шри-Ланке протестующие пошли на штурм резиденции президента страны Готабаи Раджапаксы. По информации AFP, из-за штурма резиденции, глава государства был вынужден бежать.
Протестующие на Шри-Ланке подожгли дом премьер-министра. Ранее сообщалось, что премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамассингхэ согласился уйти в отставку, чтобы освободить место для коалиционного правительства.
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