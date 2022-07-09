Протести у Шрі-Ланці: МЗС України закликає громадян утриматися від відвідування місць масового скупчення
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Українцям рекомендують уникати місця скупчення людей на Шрі-Ланці у зв'язку з масовими протестами. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
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"У зв'язку з загостренням ситуації на Шрі-Ланці рекомендуємо українцям утриматися від перебування в місцях масового скупчення людей і протестів, а також дотримуватися приписів місцевих правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Також наголошується, що в разі потрапляння в надзвичайну ситуацію на Шрі-Ланці, українцям необхідно звертатися на "гарячу лінію" посольства України в Індії: +91 92055 07157.
Доповнення
На Шрі-Ланці протестувальники пішли на штурм резиденції президента країни Готабаї Раджапакси. За інформацією AFP, через штурм резиденції, глава держави був змушений тікати.
Протестувальники на Шрі-Ланці підпалили будинок прем'єр-міністра. Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе погодився піти у відставку, щоб звільнити місце для коаліційного уряду.
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